Allegri squalifica Coppa Italia, ecco perché non ci sarà con la Samp

Allegri squalifica Coppa Italia – Le novità in realtà riguardano anche la panchina, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

Il motivo? Al posto di Allegri stasera ci sarà il suo vice Marco Landucci: ecco, era già successo a Roma e ai bianconeri non ha portato male, visto il successo per 4-3 nel finale.

Allegri squalifica Coppa Italia, niente Samp

Il tecnico livornese deve scontare una giornata di squalifica per l’espulsione rimediata nel 2019 nei quarti con l’Atalanta. Rosso diretto a fine primo tempo, dopo il raddoppio di Zapata, per aver protestato per un fallo non fischiato su Dybala.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com