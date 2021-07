Allenamenti Juve Allegri – Ritmi serrati. Altro che primi e blandi giorni di scuola. Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, i giocatori stanno lavorando duramente per tornare subito in forma: Max Allegri sta dirigendo allenamenti sempre più duri e fisicamente probanti. Tant’è che, da qualche calciatore in ritiro, è arrivata una simpatica sentenza: “Ritmi massacranti”. Persino: “Sì, siamo molto stanchi”.

Allenamenti Juve Allegri, le parole dei giocatori dalla Continassa

CURA ALLEGRI – Primi effetti della cura Allegri, almeno dal punto di vista fisico. La Juve si allena da giovedì e il gruppo, ristretto, sta giocando sull’intensità della prestazione. I ritmi sono più alti rispetto all’inizio di Pirlo e in questo 2021 si torna al passato: del resto, l’ha detto il tecnico dal primo minuto.

Oltre a “giocare a calcio”, c’era soprattutto “voglia di lavorare”. E si lavora di mattina e di pomeriggio, con la prima delle due sedute che vive di tanto lavoro atletico, poi possesso palla e un po’ di tecnica per “riprendere familiarità con la palla”. Si va forte. Poi palestra e tattica.

allegri-allenamento

fonte: ilbianconero.com