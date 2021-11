Allenamento Juve post Zenit, rispettata la promessa di Allegri

Allenamento Juve post Zenit – Negli occhi ancora la bella prestazione di ieri sera contro lo Zenit che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Nella testa, invece, il prossimo appuntamento in campionato.

Sabato alle ore 18.00, sempre all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la Fiorentina nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A con l’obiettivo di chiudere questo intenso ciclo di partite con un altro risultato positivo.

Allenamento Juve post Zenit, il comunicato

Come sempre accade in un post gara, la seduta di allenamento odierna si è focalizzata sullo scarico per chi è sceso in campo ieri sera e su esercitazioni per reparto, ripartenze veloci e partitella per la restante parte del gruppo.

Domani appuntamento al mattino per una nuova giornata di lavoro, a due giorni dalla sfida contro i toscani.

