Allianz Stadium già sold out per Juve Villareal

Allianz Stadium – Cresce la tensione in tutti i tifosi juventini in vista della delicata trasferta di Champions contro il Villareal.

Da sempre infatti, la Coppa dalle Grandi Orecchie resta il desiderio più ambito dalla piazza e proprio per questo si sta facendo il conto alla rovescia per il fischio di inizio della gara contro i Sottomarini Gialli.

Allianz Stadium già sold out!

Ma l’attesa c’è anche per quella che sarà la sfida di ritorno, con i biglietti per la gara dell’Allianz che sono già finiti in sold out.

Lo si può apprendere attraverso il sito ufficiale della Vecchia Signora che dimostra come non ci sia più alcuna disponibilità in tutti i settori dello stadio.

champions-league-logo

fonte: ilbianconero.com