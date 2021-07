Amichevoli estive Juve, ecco quali partita giocheranno

Amichevoli estive Juve – Quando ci saranno le prime amichevoli dell’era Allegri? Ormai è un tormentone che ci accompagna sin dall’inizio della nuova stagione, in attesa anche delle parole di presentazione del tecnico. Del resto, in tanti si aspettando di vedere primi segnali di cambiamento, e dove si potranno vedere se non nelle prime gare del nuovo, vecchio tecnico?

Amichevoli estive Juve, ecco il programma

LA PRIMA SABATO – Come racconta La Gazzetta dello Sport, non dovrebbe giocarsi Juve-Milan, match non ufficializzato nonostante i dialoghi confermati tra i club. E’ stata valutata la possibilità di giocare a Lugano e Vienna, ma adesso l’ipotesi sembra meno probabile.

In ogni caso, la Juve giocherà la prima proprio sabato 24, probabilmente con una squadra meno importante per poi andarsi a giocare due trofei: il “Berlusconi” contro il Monza, giorno 31 luglio, e poi il “Gamper” a Barcellona l’8 agosto. Messi e Ronaldo, ancora.

fonte: ilbianconero.com