Amico Osimhen rivela: “Vuole giocare contro la Juve”

Le parole di ​Oma Akatugba, giornalista nigeriano amico di Osimhen, a Radio Marte: “Al di là di Victor e del Napoli, i club a livello europeo stanno chiedendo al CAF di ritardare l’arrivo dei giocatori in Africa dopo i primi di gennaio”.

Osimhen e la rivelazione del suo amico

“Per quanto riguarda Osimhen, Victor sarebbe molto contento di giocare e vincere a Torino per poi partire per rappresentare la Nigeria in Coppa d’Africa. Non avrebbe alcun problema se la società glielo chiedesse, ma non gli piacerebbe se il Napoli gli dicesse di non andare in Coppa d’Africa”.

koulibaly-osimhen

fonte: ilbianconero.com