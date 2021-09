Ancelotti attacca: “Juve squadra senza certezze e continuità”

Ancelotti attacca – Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Radio Rai.

INTER – “Hanno mantenuto la struttura dell’anno scorso, cambiando allenatore e alcuni protagonisti. Ha giocato molto bene contro di noi, penso possa competere per lo Scudetto, vedo una Serie A molto equilibrata e la Juve ha qualche problema”.

JUVE – “È una squadra che ha perso delle certezze e fa fatica a trovare continuità, nel calcio succede. Sono sicuro che rimonterà e sarà tra le candidate a vincere alla fine”.

GIOVANI – “I problemi economici che hanno tutte le società hanno portato più a investire sui giovani, che stanno dimostrando grande qualità e penso che non sarà una eccezione”.

NAPOLI – “Due anni professionali splenditi, ma so benissimo come funziona e credo sia finita nel modo giusto. Quando non c’è sintonia tra società ed allenatore è giusto separarsi, anche quest’anno il Napoli è competitivo. Se può vincere non lo so, ma può competere”.

Ancelotti attacca la Juve di Allegri

SPALLETTI E DELA – “Sono persone oneste e credo che ci possano essere discussioni, ma alla fine si va d’accordo. Io sono andato molto d’accordo con De Laurentiis e ho conosciuto una piazza splendida”.

ITALIANE FATICA IN EUROPA – “Il calcio inglese in questo momento è leggermente più avanti rispetto ad altri, è un discorso che stanno facendo anche qui in Spagna. Le squadre inglesi giocano ad un livello di intensità superiore alle altre”.

RIVEDERE I CALENDARI – “È un problema serio e la pandemia ha complicato anche questo, è chiaramente da rivedere. Ci sono partite che realmente hanno poco senso, FIFA e UEFA dovranno rivederlo anche se al momento non vanno di amore e d’accordo”.

MONDIALE OGNI 2 ANNI – “Visto che ci siamo, facciamolo ogni anno! (ride, ndr)”.

SUPERLEGA – “Il giorno che parlerà di politica sarà il giorno che smetterò col calcio, preferisco di parlare di campo”.

SOGNO ROMA – “Io spero che la Roma vinca con Mourinho e mi auguro che il Milan rimanga ai vertici dopo esserci tornato. Per me qui al Real è come una luna di miele, mi auguro di rimanere a lungo”.

fonte: ilbianconero.com