Ancelotti conferenza: “Ronaldo? Ora è della Juve! Gli voglio bene, ma…”

Ancelotti conferenza – Carlo Ancelotti, nella sua conferenza stampa di nuovo insediamento al Real Madrid, ha parlato anche di un fuoriclasse della Juventus, che insieme a lui al Real in passato si è tolto qualche soddisfazione: “Non mi piace parlare di giocatori, anche se si tratta di Cristiano Ronaldo a cui voglio un gran bene, che stanno in un altro club: è sotto contratto con la Juve e non mi sembra corretto parlare di lui”.

Ancelotti conferenza, le parole su Ronaldo

“Posso parlare dell’affetto che provo per lui e della felicità di vederlo ancora giocare bene e segnare tanti gol”.

“Un giornalista italiano mi ha chiesto se pensavo che Cristiano fosse a fine carriera, in un’annata con 30-35 gol segnati: allora ho detto sì, è a fine carriera, perché si sta abbassando rispetto ai soliti ritmi da 50 a stagione. Scherzi a parte, in questi giorni non l’ho sentito”.

ancelotti-ronaldo

fonte: ilbianconero.com