Ancora problemi per Chiesa

Ieri ha messo a segno un gol importante ma la stagione di Federico Chiesa è iniziata in maniera tormentata. Il suo infortunio sta condizionando le sue prestazioni e anche la sua stessa presenza nei match. Un indurimento al flessore ma tutto l’ambiente è in attesa di notizie ufficiali dalla Juventus: l’esterno bianconero è uscito malconcio dalla sfida con lo Spezia.

Non sembra ancora essersi ripreso definitivamente dal problema muscolare al flessore, lo stesso che l’aveva tenuto lontano dalle sfide con Napoli e Malmoe dopo il periodo passato in Nazionale. Allegri potrebbe valutare un turno di riposo per Chiesa, magari per averlo pronto per il Chelsea.