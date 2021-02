Andrea D’Amico – Da Alessandro Del Piero a Nicolò Fagioli, con in mezzo Sebastian Giovinco. Dietro all’esplosione di questi talenti italiani di generazioni diverse ci sono sempre l’agente Andrea D’Amico, il fratello Alessandro e ovviamente la famiglia Pasqualin. L’ultimo diamante è il 20enne juventino, fresco di debutto in Serie A contro il Crotone.

Buongiorno Andrea D’Amico. Dopo la presenza in Coppa Italia contro la Spal, ecco l’esordio in campionato di Fagioli. Sensazioni?

«Il debutto in Serie A dell’altra sera è stato un momento importante per Nicolò. Siamo tutti contenti perché abbiamo avuto fiducia nel progetto della Juventus e il club è stato perfetto».

Andrea D’Amico, le parole su Fagioli e la Juve

Cioè?

«I dirigenti bianconeri, già da qualche anno, avevano le idee chiarissime sul percorso da far svolgere a Nicolò. L’idea era quella di inserirlo gradualmente in prima squadra e così è stato: dagli allenamenti con Cristiano Ronaldo e gli altri campioni, all’esordio in Coppa Italia fino all’ingresso contro il Crotone dell’altra sera. La Juventus aveva le idee chiare e noi, la famiglia e il ragazzo abbiamo condiviso con la società ogni passo».

fagioli-juve-spal

