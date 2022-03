Ansia Bonucci Juve – Ancora out. Leonardo Bonucci non ci sarà questa sera contro il Villarreal, out a causa di un risentimento muscolare al polpaccio. Un infortunio che lo continua a tener lontano dal campo e che preoccupa, non solo Allegri. Anzi, in questo momento preoccupa solo Mancini e l’Italia.

Ansia Bonucci Juve, il problema del difensore

Se infatti Allegri ritroverà Chiellini al fianco di De Ligt, limando già l’emergenza, è il Ct della Nazionale ad avere i problemi più grandi in vista degli spareggi per il Mondiale in Qatar, dalla sfida contro la Macedonia (24 marzo a Palermo) a quella contro la vincente di Turchia-Portogallo del 29 marzo, a Istanbul o a Lisbona.

Il difensore bianconero non ha lesioni e non gioca dal 26 febbraio, giorno di Juventus-Empoli, dunque dovrebbe recuperare ma quel “problema al polpaccio che non riesce a risolvere”, come detto da Allegri, lascia molta ansia.

bonucci-coppa-italia-2021

fonte: ilbianconero.com