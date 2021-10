Ansia Juve su McKennie e Rabiot, ecco cosa sta succedendo

Ansia Juve – Il centrocampo juventino è di nuovo in crisi. Nel giro di 48 ore Massimiliano Allegri si è trovato con un centrocampista indisponibile per la sfida con la Roma (e probabilmente anche per lo Zenit) e un altro in dubbio.

Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid sabato e dovrà osservare 10 giorni di isolamento, poi si sottoporrà a un nuovo tampone. E in caso di negatività, potrebbe essere disponibile per la trasferta di Champions a San Pietroburgo di mercoledì 20 ottobre. Intanto, in Francia, è scoppiato il caso Rabiot.

Ansia Juve per McKennie e Rabiot

Come riporta Repubblica, infatti, il centrocampista è finito nel mirino della critica, con i media che parlano di un suo rifiuto del vaccino. In dubbio è anche la presenza di Weston McKennie contro la Roma e negli impegni successivi, perché nella notte tra domenica e lunedì non ha preso parte alla partita di qualificazioni mondiali a causa di un affaticamento.

La federazione statunitense ha raccontato che gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, è rimasto in ritiro e giovedì notte potrebbe anche giocare contro la Costa Rica. Il viaggio e i problemi potrebbero portarlo al forfait contro la Roma. Anche Bentancur rientrerà venerdì sera, dopo aver giocato meno di 24 ore prima, così come Danilo.

I problemi a centrocampo crescono, con solo Locatelli come punto fermo. La decisione Allegri la prenderà sabato, valutando le condizioni dell’uruguaiano e di Danilo. Alternative? Ramsey o più difficilmente Arthur.

fonte: ilbianconero.com