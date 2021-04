Arthur gioca col Napoli? La decisione di Pirlo

Arthur gioca col Napoli? La Pasqua ha portato bene ai tre della cena proibita sulle colline torinesi. Dopo l’esclusione nel derby, Andrea Pirlo ha riabilitato Paulo Dybala, Weston McKennie e Arthur Melo. Tutti di nuovo in gruppo, tra domenica e ieri, e tutti pronti a dare una mano domani in quello che, dopo il ko con il Benevento e il pari contro il Toro, diventa un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League.

Contro il Napoli la Joya, assente dal 10 gennaio a causa dell’infortunio al ginocchio, il centrocampista americano e quello brasiliano tornano arruolabili. Gli unici indisponibili restano Leonardo Bonucci e Merih Demiral, fermati dal Covid.

Arthur gioca col Napoli? Le ultimissime di formazione

Se Dybala è quello più atteso – e quello che è mancato maggiormente (soltanto 859 minuti e 3 gol tra campionato e Coppe) – Arthur è il recupero più sorprendente. L’ex Barcellona, al di là della punizione, contro il Toro non avrebbe giocato comunque. Il problema alla calcificazione della gamba destra, che lo tormenta da mesi e che tra febbraio e marzo lo ha obbligato a fermarsi per sottoporsi a una cura a base di onde d’urto, non è ancora risolto del tutto.

Arthur era rientrato tra la Lazio e il Porto con l’obiettivo (fallito) di aiutare la Juventus a passare il turno in Champions. E adesso, dopo i fastidi dell’ultima settimana e il lavoro personalizzato che sembrava dovesse durare ancora sette giorni, il 24enne verdeoro ha deciso di stringere i denti nuovamente. Arthur negli ultimi due giorni si è allenato con la squadra e fino all’ultimo proverà a rendersi disponibile per il Napoli.

Stando a quanto filtra da fonti brasiliane, il problema è legato al dolore e Arthur, proprio come contro il Porto, è deciso a rendersi disponibile per partire dal primo minuto anche se non al top della condizione. Recuperare l’ex Barcellona, anche se part-time, sarebbe molto più che una buona notizia per Pirlo.

fonte: tuttosport.com