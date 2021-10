Arthur Juve, sorpresa alla Continassa: si allena nonostante la pausa

Arthur Juve – Il duro intervento di Romero nella partita contro l’Atalanta, la calcificazione alla gamba, un finale di stagione negativo e l’operazione in estate. Toccato il fondo, adesso per Arthur è il momento di risalire, e riprendersi la fiducia dell’ambiente Juventus. La sua presenza nella lista dei convocati per il Derby della Mole è stata una delle note positive della serata di ieri.

Oggi, come riporta Tuttosport, il centrocampista brasiliano si è presentato alla Continassa, solo, per svolgere una sessione di allenamento extra, nonostante i tre giorni di pausa concessi da Allegri.

Per tornare il prima possibile in forma, perché un gesto vale più di mille parole: sudore e abnegazione, quello che serve per tornare nei radar, per farsi conoscere e apprezzare da Allegri che dopo la sosta potrebbe concedergli i primi, preziosissimi, minuti della stagione 2021/2022.

IL RIENTRO – Proprio ad Allegri il compito di trovargli la giusta collocazione. Durante la sosta, il tecnico livornese avrà l’occasione di testarlo, vederlo all’opera, e prendere le decisioni in vista della ripartenza di campionato ed impegni europei.

Non è difficile immaginare che, una volta tornato in piena forma, il brasiliano possa diventare un elemento fondamentale per gli schemi di Allegri che, come ben noto, apprezza i giocatori dotati di grande tecnica. Messo al fianco di Locatelli, può rappresentare il vero, primo dopo tanto tempo, salto di qualità del centrocampo bianconero.

