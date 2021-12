Arthur non convocato, Allegri svela il motivo

Arthur non convocato – Arthur fuori dalla lista dei convocati della Juve per la trasferta di campionato a Venezia. Nessun problema fisico, in questo caso, ma una “punizione” di Massimiliano Allegri.

È stato proprio il tecnico, nel corso della conferenza stampa della vigilia, a spiegare le ragioni dell’esclusione del centrocampista brasiliano:

“È arrivato in ritardo il giorno prima della partita, non è giusto e quindi non farà parte dei convocati. Da martedì, alla ripresa degli allenamenti, sarà con la squadra. Cose che capitano”.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com