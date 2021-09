Arthur rinforzo Juve, ecco quando può tornare da Allegri

Arthur rinforzo Juve – Alla fine dal mercato non è arrivato nessun centrocampista. La Juventus non ha preso Pjanic e nemmeno Witsel, ci ha provato, ma poi ha chiuso il mercato. Lo voleva Massimiliano Allegri, che dovrà aspettare gennaio, anche se un rinforzo potrebbe arrivare metà-fine ottobre.

Direttamente dal J Medical. Operato a luglio, intervento chirurgico per risolvere il problema della calcificazione alla gamba destra, Arthur rientrerà più o meno in quel periodo e per questo motivo è stato inserito in lista Champions.

Arthur rinforzo Juve, le novità con Allegri



Sarà un vero e proprio nuovo acquisto per Allegri: secondo le giuste tempistiche, racconta Tuttosport, sta procedendo anche la marcia a tappe forzate di Arthur. Un primo mese e mezzo tra fisioterapia, lavori in acqua e in palestra, poi il primo controllo in regola, che ha confortato il ragazzo, lo staff medico e tutta la Juventus.

Stando a quanto filtra da fonti brasiliane, il centrocampista juventino in questi giorni di pausa rivedrà il campo: inizierà a correre e gradualmente aumenterà i carichi di lavoro con l’obiettivo di lasciare l’infermeria a fine mese.

Così all’inizio di ottobre tornerà ad allenarsi con i compagni. Arthur punta a essere in campo prima di novembre, Allegri lo vorrebbe anche prima, così da sistemare la mediana. Potrebbe rientrare per il big match contro l’Inter del 24 ottobre o per gli incontri di ritorno contro Zenit (2 novembre), Chelsea (23 novembre) e Malmoe (8 dicembre).

