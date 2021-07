Arthur si opera, tifosi furiosi: “Ma perché non l’ha fatto prima?”

Arthur si opera – La prima grana della stagione e siamo solo al secondo giorno di ritiro. La Juventus si ritroverà senza Arthur: il brasiliano ha deciso, alla fine, di andare ad operarsi.

Lo farà nella giornata di domani e da lì inizierà anche la riabilitazione: l’ex Barcellona starà dunque fuori per un paio di mesi, provando a recuperare per metà settembre o molto più probabilmente per gli inizi di ottobre.

Arthur si opera, l’ira dei tifosi Juve

Comunque, non un ‘danno’ da poco per Allegri, che aspetta Locatelli dal mercato e che dovrà correre ai ripari per la primissima parte della stagione.

Tra i tifosi, c’è chi punta il dito: perché non l’ha fatto prima? Il giocatore si era allenato con un preparatore personale durante l’estate a Ibiza. Ma dopo i primi allenamenti, è arrivata la decisione: proverà a risolvere con un’operazione il problema di calcificazione.

arthur-infortunio-juve-atalanta

fonte: ilbianconero.com