Attacco Juve da incubo, numeri shock

Attacco Juve da incubo – La traversa di Paulo Dybala ha peggiorato ancora di più il dato: la Juventus non solo segna pochissimo, ma i suoi attaccanti fanno una fatica immensa a trovare la via del gol. Basti pensare che il capocannoniere della squadra è Leonardo Bonucci, con 3 reti, grazie soprattutto ai due rigori trasformato con la Lazio. Troppo poco per inseguire un quarto posto che dista, oggi, 7 punti.

ATTACCO SPENTO – La Juventus ha segnato 18 gol in 14 partite. Poco più di 1 a partita. Numeri da squadra che si deve salvare: per sua fortuna la difesa non incassa più reti di tante altre. Al momento sono 16 solo Napoli, Inter, Roma e Torino hanno fatto meglio.

Attacco Juve da incubo, i numeri

FLOP MORATA – La grande delusione è Alvaro Morata. Gli attaccanti della Juventus, stando al campionato, non segnano da cinque partite: McKennie in gol contro Sassuolo e Verona, Cuadrado con la Fiorentina, Bonucci con la Lazio, nessuno contro l’Atalanta. L’ultimo centro di una punta è quello di Dybala contro l’Inter, su rigore, al minuto 89′: da allora ne sono passati 451. Per trovare un gol su azione bisogna andare alla partita precedente, vinta per 1-0 contro la Roma grazie al gol di Moise Kean. Morata, in campionato, non segna dal 19 settembre: 1-1 contro il Milan. Troppo poco. Con la Salernitana, peggior difesa del torneo, serve la scossa.

ATTACCO DA BASSA CLASSIFICA – Solo 7 squadre hanno segnato meno della Juventus: Salernitana (11), Venezia (12), Spezia (15), Cagliari (16), Udinese (16), Genoa (17), Torino (17).

morata-gol-ferencvaros

fonte: ilbianconero.com