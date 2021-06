Aumento capitale Juve, può succedere tra pochi mesi

Aumento capitale Juve – Probabile aumento di capitale in vista per la Juve, sebbene allo stato attuale non risulti essere stato avviato alcun processo in tal senso. A riportare l’indiscrezione, che comincia a circolare nell’ambiente delle banche d’affari, è Il Sole 24 Ore.

Dopo l’emergenza Covid e i bilanci in rosso negli ultimi anni, le casse bianconere hanno necessità di nuove risorse. Per questo motivo sarebbero in corso delle valutazioni, in modo tale da capire l’ammontare delle esigenze finanziarie (si parla di una cifra tra i 300 e i 400 milioni).

Aumento capitale Juve, ecco quando può succedere

L’operazione in ogni caso si concretizzerebbe al termine della sessione di calciomercato estiva. Nel primo semestre i conti della Juventus hanno visto ricavi per 258,3 milioni di euro, in calo rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20.

Al contempo sono aumentati pure i costi, saliti a 263,4 milioni di euro (nell’esercizio precedente erano 260). Le perdite, infine, sono state 113,7 milioni, più del doppio dei 50,3 milioni nel 2019/20.

fonte: tuttosport.com