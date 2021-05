Auriemma contro Cuadrado: “Merita 10 giornate di squalifica!”

Auriemma contro Cuadrado – Auriemma a gamba tesa, ma la risposta è ancora più decisa. Il giornalista tifoso del Napoli attacca: “Calcio di rigore per fallo commesso sull’avversario. Una nuova regola, partorita da un arbitro che ormai non doveva più arbitrare e non lo farà più, perché Rizzoli per suo modo di fare lo ferma”.

“Però credo che il Giudice Sportivo debba fermare Cuadrado per una decina di giornate almeno. Queste cose qui le fa sempre. Lui e Chiellini se non avessero giocato in una big, probabilmente avrebbero totalizzato un numero di presenze ben inferiori alle attuali”.

Auriemma contro Cuadrado, le parole a Tiki Taka

Pronta la replica di Oppini, in studio a Tiki Taka come ospite: “Però non ho sentito questo tuo discorso l’anno scorso a Firenze quando Mertens fece peggio, lì non volevi una lunga squalifica”.

E la contro giustificazione di Auriemma: “Mertens può capitare una volta, Cuadrado è sistematico”. Una risposta che non è bastata, per una domanda che ha messo in difficoltà il commentatore napoletano.

fonte: ilbianconero.com