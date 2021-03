Barak affonda Alex Sandro – Bene ma non benissimo. Così si potrebbe descrivere la partita di Alex Sandro contro il Verona. Il brasiliano ha retto per quasi tutta la partita -77 minuti per la precisione – affondando di fronte a Barak sul pareggio definitivo dei gialloblù. Una macchia negativa in una gara tutto sommato buona, ma quell’episodio è stato decisivo per il risultato finale.

Così di Alex Sandro, in quella partita, si ricorderà l’errore sul gol del Verona nel quale ha guardato il pallone e non l’avversario. Un errore da chi non è abituato a marcare in area, ma pensa più ad attaccare che a difendere.

Barak affonda Alex Sandro a Verona

Una vita su e giù sulla fascia, e quando si trova al centro dell’area contro un avversario succede il patatrac. Probabilmente è questo il motivo principale dietro al gol del Verona, un giocatore messo fuori ruolo per emergenza, un terzino – offensivo – adattato a centrale.

L’ERRORE DEL LEADER – Peccato, perché il brasiliano aveva giocato una partita da leader vero. Non è stato un caso se la fascia di capitano, senza Chiellini e Bonucci in campo, è finita intorno al suo braccio. Difensore nella linea a tre per emergenza, quando la Juve scalava a quattro dietro lui ha fatto il centrale di sinistra.

E anche bene. Fino al gol, quell’episodio che i tifosi ancora non riescono a togliersi dalla testa. Un errore da matita blu, che può costare ai bianconeri la corsa per lo scudetto. Bene per 77′, ma è bastato un errore per rovinare tutto.

alex-sandro-juve-udinese

fonte: ilbianconero.com