Barzagli: “Dybala ha sbagliato! Dopo CR7 doveva…”

Barzagli – Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, intervenuto a Dazn, ha parlato della questione rinnovo di Paulo Dybala e della non esultanza dopo il gol all’Udinese:

RINNOVO – “Dybala, non c’è dubbio, è rimasto punzecchiato. Quella del rinnovo è una questione importantissima da risolvere, ma non sarà facile. La Juve oggi si trova a un bivio importante: deve decidere se puntare su Dybala che diventerà il futuro capitano o non puntarci”

Barzagli parla della Juve e di Dybala

JUVENTUS – “Sono praticamente due anni che si parla di rinnovo: l’anno scorso c’è stato il Covid che ha creato problemi finanziari, poi ci sono stati cambi di allenatore e annate difficili sia per lui singolarmente sia per la squadra in generale. Quest’anno doveva essere quello della svolta: tutti si aspettavano di fare meglio, è cambiata anche la dirigenza con Arrivabene e Cherubini ma ci sono ancora difficoltà”

POST CR7 – “Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, Dybala doveva essere la star. Ma sia per via dei suoi infortuni, sia per la situazione di classifica e l’inseguimento alla Champions, sono venuti i primi dubbi. La Juve sa che è finito un ciclo”

NON ESULTANZA – “Dybala è un calciatore straordinario: io non lo metto in dubbio. Ma come tutti noi è fatto di carne. Talvolta, come l’altra sera, sarebbe meglio non rispondere…”

fonte: ilbianconero.com