Barzagli intervista: “Inter? Ci arriva meglio la Juve. Forse hanno accusato…”

Barzagli intervista – “Ci arriva meglio la Juve, sicuramente, soprattutto per le ultime prestazioni. Non vorrei che l’Inter avesse accusato la partita non vinta in Champions. Ha vinto contro il Sassuolo ma con tante distrazioni, ha concesso tre gol alla Lazio”.

“E’ importante per l’Inter fare una partita importante contro la Juventus in un San Siro che la spingerà. Se vince la Juve, poi, si rilancia completamente, ma l’Inter prende un colpo duro da digerire”.

Così ha parlato Andrea Barzagli a Dazn dopo la vittoria della Juventus contro la Roma, perché tra meno di una settimana i bianconeri sfideranno l’Inter a San Siro.

fonte: ilbianconero.com