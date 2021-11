Barzagli intervista Juve Atalanta – Il commento su Dazn di Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta: “C’è grande delusione quando non fai bene in una grande squadra, e forse non se la sentono di prendersi fischi e insulti”.

“Però non bastano 5-6 giocatori in uno spogliatoio, ce ne vogliono di più”.

Barzagli intervista Juve Atalanta, le parole a DAZN

“Cristiano Ronaldo via all’ultimo momento? In questo momento tutti i numeri dicono che alla Juve manca CR7, e senza togliere nulla ai bravi attaccanti bianconeri attualmente in rosa, se ti poni grandi obiettivi devi avere un giocatore importante là davanti che metta paura alle difese avversarie…”.

fonte: ilbianconero.com