Berardi salta Juve Sassuolo – Domenico Berardi non gioca il big-match contro la Juventus. L’attaccante neroverde è fermo ai box per l’ultimo infortunio subito nella partita contro il Genoa durata solo 35 minuti.

Al di là della mancanza in attacco per la squadra di De Zerbi per le evidenti qualità del giocatore nelle dinamiche del Sassuolo, la sua assenza pesa oltremodo proprio a ridosso contro i bianconeri di Andrea Pirlo, squadra contro cui spesso non ha giocato per una serie di problemi fisici che il destino gli ha riservato tanto da creare una sorta di ‘maledizione’ bianconera.

Berardi salta Juve Sassuolo, ecco il motivo

Sarà infatti la 7a volta che Domenico Berardi salta una partita tra Juve e Sassuolo nelle 15 gare che si sono giocate da quando è in Serie A. In pratica una volta su due è costretto ad assistere dalla tribuna la sorte dei propri compagni di squadra, contro chi in passato lo aveva spesso cercato e anche legato da un possibile acquisto, poi sfumato nel corso degli anni fino all’attuale indifferenza bianconera nei suoi confronti nelle ultime sessioni di mercato.

Tutte le sfide mancate contro la Juve

Il lungo confronto – avvenuto con il contagocce – tra Berardi e la Juventus inizia dal lontano 2013/2014 prima stagione dell’attaccante in massima Serie: sia all’andata sia al ritorno non potè scendere in campo squalificato dal Giudice Sportivo.

Una doppia sorte uguale che ha aperto la lunga fila di assenze di Berardi, continuate nel 2015/2016 non convocato per il match di ritorno, nel 2016/2017 enel 2017/2018 quando saltò le due gare d’andata per infortunio. Così come nella scorsa stagione, quando – sempre nella gara di andata – ha saltato il match restando in infermeria.

