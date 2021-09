Bergomi – Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto dagli studi di Sky: “Secondo me le lacrime di Dybala sono per il momento. Finalmente si sentiva bene e al centro, stava crescendo e fermarsi ora te lo fa sentire tanto”.

“Credo sia per quello. Comunque ora, secondo me, cambiano le prospettive. Ora, dobbiamo chiederci se i giovani della Juventus da qui in avanti saranno da Juventus“.

bergomi

fonte: ilbianconero.com