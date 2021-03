Bergomi sulla Juve – Beppe Bergomi ha analizzato la posizione di Cristiano Ronaldo nella Juventus, ponendosi una domanda: “Ma Ronaldo ha fatto bene ai suoi compagni, li ha fatti crescere?”.

“Io penso a Ibrahimovic che ha fatto crescere i giovani del Milan, lui, essendo un solista, magari non si è preso quell’impegno di trascinare i ragazzi bianconeri”.

Bergomi sulla Juve, le parole a Sky Calcio Club

Dello stesso avviso giorni fa era anche Fabio Capello, che ha commentato così l’eliminazione dalla Champions dei bianconeri:

“Come diceva Cruijff, ‘Los guapos no hay que ponerlos nunca en la barrera’. Quelli belli non bisogna mai metterli in barriera, perché quelli belli hanno paura di rovinarsi la faccia e si girano”.

“La verità è che quando decidi la barriera vai a chiedere ai giocatori se se la sentano di mettersi in barriera. Se hanno paura, li elimini. Non può succedere che la palla passi perché un giocatore salta girandosi. È un errore imperdonabile, questo è costato l’eliminazione alla Juventus”.

fonte: ilbianconero.com