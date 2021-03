Bernardeschi nuovo ruolo Juve, ecco cosa ha deciso Pirlo

Bernardeschi nuovo ruolo Juve – Una evoluzione determinata dalle convinzioni, non dalle contingenze. E’ la possibile trasformazione definitiva di Federico Bernardeschi, un progetto su cui Andrea Pirlo aveva cominciato a ragionare fin dai primi momenti in cui gli era stata affidata la panchina della Juventus.

“Gliene avevo parlato questa estate in vacanza – ha raccontato l’allenatore dopo la vittoria di Cagliari – Avevo incontrato Bernardeschi al mare e gli avevo esposto l’idea che avevo in mente: quella di farlo giocare terzino sinistro, per forza e per corsa. Quando arriva da dietro può sfruttare le sue qualità, inoltre ha anche meno compiti nell’uno contro uno da fermo. Mi ha dato la sua disponibilità, le ultime partite sono andate bene, proseguiremo su questa strada”.

Una strada che aveva preso le mosse il 13 gennaio, in Coppa Italia contro il Genoa. E la prova di Bernardeschi, nonostante una serata resa complicata dai tempi supplementari, aveva soddisfatto il tecnico.

Bernardeschi nuovo ruolo Juve, la scelta di Pirlo

Gamba e capacità di occupare gli spazi. Erano i tasti su cui batteva in continuazione la passata stagione Maurizio Sarri, che vedeva Bernardeschi come trequartista e lo alternava a seconda delle circostanze con Aaron Ramsey: l’azzurro quando l’avversaria allargava le maglie, il gallese quando c’era da inserirsi negli spazi stretti.

Sono le caratteristiche che hanno convinto Pirlo a dare fiducia a Bernardeschi in un ruolo mai sperimentato prima e in cui dovremmo vederlo di nuovo impegnato domenica pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Benevento.

Manca Juan Cuadrado per squalifica, mentre Alex Sandro deve essere monitorato dopo il guaio muscolare patito nell’ultimo turno. Logica vuole ritrovare Danilo terzino destro e Bernardeschi sulla corsia opposta.

fonte: tuttosport.com