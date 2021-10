Bernardeschi rinnovo Juve? Ultime notizie calciomercato

Bernardeschi rinnovo Juve? Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, sta trovando una continuità che poche volte si era vista in bianconera.

E, come scrive la Gazzetta dello Sport, sarà pronto a partire dall’inizio anche contro lo Zenit: ritenuto pedina importante, l’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza, ma per il rinnovo molto dipenderà da questa stagione.

Bernardeschi rinnovo Juve? Gli aggiornamenti

Nelle ultime interviste rilasciate, il centrocampista bianconero ha affermato che:

“Vediamo che cosa deciderà l’allenatore. Siamo in tanti per un posto sulla fascia destra, ma io sono un calciatore che si adegua e quindi non mi pesa giocare a sinistra” ha aggiunto, lasciando le porte aperte a qualsiasi possibilità e dimostrando, almeno a parole, di sapersi adattare a diversi contesti.

chiesa-bernardeschi-italia

fonte: ilbianconero.com