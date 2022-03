Bernardeschi squalificato, ammonito contro lo Spezia: era diffidato

Bernardeschi squalificato – Rientrato ieri sera per la partita contro lo Spezia, non ci sarà alla prossima. Federico Bernardeschi, in pochi minuti, è passato dalla gioia del rientro in campo alla delusione per l’ammonizione rimediata per un fallo anche abbastanza inutile nella sfida contro i liguri.

L’esterno di Carrara, infatti, era diffidato e, quindi, sarà costretto a saltare la prossima partita di campionato contro la Sampdoria.

Bernardeschi squalificato, era diffidato

Queste invece le parole di Allegri in merito alla prestazione dell’esterno toscano contro lo Spezia:

A GENOVA – “Con Bernardeschi in meno, ma ci adattiamo”.

BERNARDESCHI – “Quando si entra dopo tanto tempo, in corsa… pensavo facesse peggio, troverà il modo di allenarsi e prepararsi per il Villarreal”.