Bernardeschi torna in gruppo, le ultime per Atalanta-Juve

Bernardeschi – “Lo spunto di Vlahovic nel finale ha regalato le semifinali di Coppa Italia alla Juventus, che adesso riproietta la sua attenzione sulla Serie A. Pensare partita dopo partita, questa la ricetta di Mister Allegri per prolungare il bel momento della squadra. E la prossima partita è importantissima: domenica, alle 20:45, faccia a faccia con l’Atalanta a Bergamo“.

Il comunicato pubblicato dal club bianconero sul proprio sito ufficiale, col quale ricorda l’importante successo nei quarti del secondo trofeo nazionale contro il Sassuolo, informa i tifosi che il gruppo a disposizione di Allegri si è ritrovato alla Continassa in vista dello scontro diretto per il quarto posto in campionato con la Dea degli ex Gasperini e Demiral.

Bernardeschi parzialmente in gruppo

“Nella mattinata di oggi è cominciata la preparazione della sfida. Il gruppo si è ritrovato al JTC: come di consueto, scarico per chi è sceso in campo contro il Sassuolo, seduta tecnica con esercitazioni sulla gestione del possesso palla e lo sviluppo del gioco e della manovra sotto pressione per gli altri. Federico Bernardeschi si è allenato parzialmente in gruppo“.

“Domani è già vigilia. L’allenamento è in programma al pomeriggio, con a seguire la partenza per Bergamo, mentre alle 12:00 Mister Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa“, conclude la nota della Juventus.

bernardeschi-italia-europeo

fonte: tuttosport.com