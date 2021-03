Bilancio Juve, ecco come salvarlo senza Champions

Bilancio Juve – La Juve ha perso tanto, tantissimo dopo l’eliminazione dalla Champions League, in termini di immagine e in termini economici. E ora, come si riparte? Il caos che si è scatenato intorno a Ronaldo, con l’opinione pubblica che ne ha messo in discussione l’operato e anche la permanenza alla Juve per il suo ultimo anno di contratto.

Bilancio Juve, ecco come’è la situazione

La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, fa il punto sul futuro economico del club e titola: “Restano le plusvalenze per evitare il maxi buco. Exor andrà al rilancio?”.

PERDITE – Oltre all’8% in meno in Borsa registrato ieri, la Juve fa i conti con la mancata qualificazione ai quarti, che comporta la rinuncia a 10,5 milioni di bonus Uefa e, complessivamente, a potenziali premi da 40-50 milioni (market pool compreso).

Una somma che avrebbe sopperito ai mancati incassi da stadio in quest’anno di emergenza. Superfluo definirli fondamentali. La crisi ha portato a un quasi azzeramento dei ricavi da gare, anche se c’è stato un aumento nelle performance commerciali, tra nuove sponsorizzazioni e un +60% dell’e-commerce.

agnelli-juve

fonte: ilbianconero.com