Bonucci Atalanta Juve – “Meritavamo di più. Con lo stesso atteggiamento e spirito nelle altre che mancano”. Leonardo Bonucci commenta così la sconfitta della Juventus contro l’Atalanta.

Bonucci Atalanta Juve, le parole sui social

Per il centrale bianconero – oggi non ha giocato, non è ancora al massimo dopo la positività al covid riscontrata in seguito al focolaio scoppiato nel ritiro della Nazionale – quella di Bergamo è una prova dalla quale si può ripartire.

Meritava di più, la Juventus. Parola di Leonardo Bonucci.

bonucci-auto-mascherina

fonte: ilbianconero.com