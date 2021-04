Bonucci e Demiral positivi – Le positività di Leonardo Bonucci e Merih Demiral hanno creato apprensione in casa Juventus, soprattutto per i nazionali a stretto contatto con il difensore bianconero. Alla luce di quanto avvenuto sei mesi fa, Juventus-Napoli di mercoledì 7 aprile è a rischio?

Bonucci e Demiral positivi, ecco cosa accade per Juve Napoli

Non c’è alcun rischio stando a quanto riporta Tuttosport, la partita si giocherà regolarmente allo Stadium:

“L’Asl di competenza non è ovviamente intervenuta perché le due positività, Leonardo Bonucci e Merih Demiral, riscontrate in casa bianconera non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi isolati, provenienti da posti – addirittura Paesi – diversi, che non sono stati a contatto tra loro”. Posizione che fa eco alle parole del direttore dell’Asl di Torino.

bonucci-capitano-italia

fonte: ilbianconero.com