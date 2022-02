Bonucci rientra in gruppo: la decisione di Allegri per il Verona

L’importante è che sia tornato, mettiamola così. Leonardo Bonucci oggi rientra con la squadra, dopo tanto, troppo tempo passato fuori a causa di un problema muscolare.

Il centrale bianconero era fuori dal due gennaio, poi il primo ritorno in gruppo, quindi una ricaduta e altri venti giorni fuori. In totale, un mese ai box. Ma l’attesa ora è finita.

Bonucci rientra in gruppo Juve

RESTA IN DUBBIO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarà dal primo minuto. Bonucci proverà a rientare con calma, magari già per la Coppa Italia, e magari per riprendersi il posto di fianco a Chiellini o De Ligt con maggiore continuità.

Vedremo se Allegri proverà a rispolverare la difesa a 3: qualche settimana fa sembrava il piano perfetto, poi gli infortuni di Chiellini e Bonucci.

bonucci-coppa-italia-2021

fonte: ilbianconero.com