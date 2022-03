Bonucci infortunato, emergenza Juve: rischia di saltare la Champions!

Bonucci infortunato – “Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni”.

Così la Juventus ha annunciato nella giornata di ieri un nuovo infortunio per Leonardo Bonucci.

L’ennesimo in casa bianconera, dove lo stato di emergenza è già piuttosto importante, più che mai in difesa. Con Chiellini, Rugani e Alex Sandro out, Max Allegri sta cercando e trovando nuove rotazioni e nuovi moduli, ma non basta. Bonucci, già out tra gennaio e febbraio, era rientrato obbligatoriamente visto l’infortunio di Alex Sandro per 45′ a Empoli, ma da lì è uscito acciaccato.

Bonucci infortunato, il caso in vista della Champions

Sette giorni per nuove valutazioni che, considerando i tempi abituali di questo tipo di infortunio, sono porteranno a uno stop più lungo. Come riporta Tuttosport, una prognosi di 10, anche 15 giorni, dunque. Niente Juventus-Spezia, niente Sampdoria-Juventus e grande apprensione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions del 16 marzo contro il Villarreal.

A forte rischio la sua presenza, anche se al momento non è possibile sbilanciarsi più di tanto. Se tra 7 giorni avrà completato o quasi il suo recupero si potrà ipotizzare il suo impiego, altrimenti niente da fare. E Allegri, intanto, spera di recuperare almeno Giorgio Chiellini.

Precauzione e niente rischi ricadute, questa la legge in casa Juve: Bonucci rischia di saltare tanti impegni e potrebbe rientrare da Juventus-Salernitana del 20 marzo o addirittura ad aprile, dopo la sosta, il 3, contro l’Inter. In mezzo l’Italia si giocherà il Mondiale, ma quell’appuntamento dovrebbe comunque essere salvo.

fonte: ilbianconero.com