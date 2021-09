Bonucci intervista: “C’è bisogno di convinzione da parte di tutti”

Bonucci intervista – Leonardo Bonucci, nel post partita di Spezia-Juve, ha commentato la prima vittoria in campionato. Ecco le sue parole raccolte dal sito ufficiale dei bianconeri.

Bonucci intervista, le parole dopo Spezia Juve

IL COMMENTO – “Era importante ritrovare i tre punti, per allentare la pressione di questi giorni in cui i risultati non sono arrivati. Portiamo a casa la vittoria, è l’aspetto positivo della serata, anche se dobbiamo migliorare, cominciando da domenica, quando affronteremo un avversario difficile come la Samp”.

“Continuiamo a lavorare, c’è bisogno della convinzione giusta da parte di tutti, dimostrando ogni giorno di meritare questa maglia”.

juve-samp-gol-bonucci

fonte: ilbianconero.com