Bonucci intervista Chelsea Juve: “Se molliamo così…”

Bonucci intervista Chelsea Juve – Leonardo Bonucci, a Sky Sport, commenta Chelsea-Juve.



PENSIAMO ALL’ATALANTA – “Su due palle buttate dentro siamo stati poco attenti. Sconfitta pesante, ma bisogna guardare avanti e pensare con l’Atalanta”.

Bonucci intervista Chelsea Juve, le parole dopo il 4-0

SCONFITTA PESANTE – “Sconfitta pesante sicuramente, dobbiamo prendere l’insegnamento che devi andare sempre a mille all’ora. Appena concedi, ti fanno male. Nel primo tempo condotta bene, abbiamo preso gol dubbio su angolo. Guardiamo avanti, l’obiettivo di qualificarci è stato raggiunto. Al campionato? Dobbiamo rimettere in piedi la rincorsa”.

DIFFERENZE – “Con il calcio inglese? Non lo scopriamo stasera, hanno 8-9 squadre per vincere la Premier, chi c’è lotta per vincere la Champions. Il nostro percorso di crescita non si ferma stasera, bisogna trarre gli insegnamenti giusti e dobbiamo crescere attraverso questi insegnamenti. Dobbiamo capire che devi stare a livello fisico, mentale, altrimenti queste squadre ci fanno male”.

bonucci-capitano-italia

fonte: ilbianconero.com