Bonucci intervista: “L’infortunio? Zoppico, ma non fa nulla!”

Leonardo Bonucci, a Sky Sport, parla al termine dei quarti di finale.

ORGOGLIO – “Sorriso? Sorrido perché ancora una volta abbiamo dimostrato i valori che ci hanno portato fin qui. Abnegazione, voglia di giocare, di mettere in campo il gioco, l’umiltà e il cuore degli italiani. Si è visto nei 15 che stavano fuori e 11 in campo. La soddisfazione più grande, vuol dire che stai diventando grande”.

UN RICORDO – “Ogni giorno c’è qualcosa da ricordare e da portare dentro. Ognuno di noi mette qualcosa in più in quest’energia diversa. Il nostro valore aggiunto è il gruppo e l’abbiamo dimostrando, non mollando un centimetro”.

Bonucci intervista

INFORTUNIO – “Zoppicavo, sì. Il ginocchio non passa dalla Repubblica Ceca. Non importa quando scendi in campo per queste partite. Ci passiamo sopra, andiamo avanti”.

CON CHIELLINI – “Di sinistro perché di destro mi fa male. I complimenti di Costacurta sono un onore, con Giorgio ci conosciamo da tanto tempo, giochiamo a memoria. Lukaku è un grande attaccante, non ti fa mollare mai. Ci devi essere più con la testa che con il fisico. Grande lavoro da parte di tutto. Recuperiamo le energie e continuiamo a crederci”.

