Bonucci Italia Inghilterra, ecco come sta

Bonucci Italia Inghilterra – A 34 anni non è certo facile reggere il logorio fisico di una competizione dalle tante partite in poco tempo, come è un Europeo.

Lo sa bene Leonardo Bonucci, che per tutto il torneo si sta portando dietro un fastidio al ginocchio destro che lo costringe a resistere e stringere i denti. E lo farà anche per la finale di domenica sera contro l’Inghilterra.

Bonucci Italia Inghilterra, ecco le sue condizioni

Come spiega Sky Sport, infatti, il leader difensivo della Juventus dovrebbe scendere in campo regolarmente a Wembley con la maglia dell’Italia, e per farlo sta lavorando in maniera specifica e a volte distaccata rispetto ai compagni in allenamento.

Oggi ad esempio Bonucci ha svolto un riscaldamento ulteriore per smaltire il problema al ginocchio, rinunciando a partecipare al classico torello.

bonucci-auto-mascherina

fonte: ilbianconero.com