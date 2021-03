Bonucci moglie positiva: “Ci fanno vivere una vita di mer*a”

Bonucci moglie positiva – Martina Maccari ha contratto il Coronavirus. Negli scorsi giorni era apparsa qualche immagine sospetta sulla sua pagina Instagram, oggi il suo annuncio nelle stories.

La signora Bonucci si trova a casa in quarantena ed è con i figli. Il difensore della Juve Bonucci non è a casa con la sua famiglia e il fatto che oggi, il giorno della festa del papà, i figli non lo possano vedere fa arrabbiare Martina:

“Mi rode davvero il cxxo perchè non so tra quanti giorni potranno rivedere il loro papà, e non so da quanti giorni è che non lo vedono e oggi è la festa del papà“.

Bonucci moglie positiva, lo sfogo su Instagram

La moglie di Leonardo Bonucci ha annunciato in un video pubblicato nelle stories Instagram di avere il Covid:”Ho passato un paio di brutti giorni forse tre ma con la terapia di prassi è andata meglio“.

Parole rassicuranti quelle della signora Bonucci che però è davvero nervosa: “Sono incaxxxta, ci stanno facendo vivere una vita di mxxxa. Mi rode davvero penso che a questo punto qualcuno si sarebbe dovuto svegliare e fare andare le cose un po meglio, per noi che siamo fortunati ma soprattutto per chi è meno fortunato di no“.

fonte: corrieredellosport.it