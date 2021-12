Bonucci: “Morata deve capire che noi siamo con lui! Con quest’atteggiamento…”

Bonucci intervista oggi – Leo Bonucci, a DAZN, ha parlato dopo Bologna-Juve.

IMPORTANZA DELLA VITTORIA – “Il risultato di Bergamo ha influito? Come ripetiamo sempre, dobbiamo guardare a noi stessi. Quando giochiamo con l’atteggiamento di stasera mettiamo in campo sacrificio, corsa tecnica, vengono questi risultati a prescindere dagli altri campi. Non possiamo perdere terreno, ogni vittoria è importante”.

ATTEGGIAMENTO ALLEGRI – “Che vigilia è stata? Atteggiamento avuto in altre partite, il problema è che l’abbiamo avuto a fase alterne. Dobbiamo trovare costanza, le qualità dei singoli vengono fuori. Bernardeschi con l’assist, continua a fare grandi partite. Morata continua a fare gol, Moise ha fatto un bel lavoro da esterno. Se vinciamo su questi campi ci devono rimanere dentro le sensazioni positive. Se riesci a lavorare bene in settimana come abbiamo fatto, certe idee vengono anche meglio”.

MORATA – “Per un attaccante il gol è ossigeno, è ovvio che quando non segna è giù di morale. Deve capire che ogni uomo della Juventus è con lui. Cerchiamo di metterlo in condizioni di segnare, a volte ci riusciamo, a volte no”.

ARNAUTOVIC – “Incontrato un giocatore forte, con grandi qualità. Ora ha iniziato ad essere costante nelle prestazioni. Ha fatto una grande partita. Non penso a chi ho davanti, penso a dare il massimo: De Ligt ha fatto una grande partita, lo stesso Cuadrado. Ma con quest’atteggiamento si fa bene, deve venire fuori”.

fonte: ilbianconero.com