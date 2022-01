Bonucci out col Napoli, Allegri sceglie già il sostituto!

Bonucci out col Napoli – Leonardo Bonucci è a rischio forfait per quanto riguarda la sfida in programma contro il Napoli, per noie muscolari (nessuna lesione).

Bonucci out col Napoli, scelto il sostituto!

Allegri potrebbe dover fare a meno di lui, oltre a Giorgio Chiellini, risultato positivo al Covid.

Qualora l’ex Milan non dovesse scendere in campo, quindi, l’allenatore bianconero non potrà che affidarsi alla coppia formata da De Ligt e Rugani. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport.

fonte: ilbianconero.com