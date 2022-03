Bonucci sacrificato ancora, ora ha preso una decisione importante con Allegri

“C’è da ringraziarlo”. Così Allegri in conferenza stampa, e il riferimento era diretto a Leonardo Bonucci, “sacrificato” sull’altare di una difesa che ha perso tanti pezzi e soprattutto quello del numero 19. Leo ha infatti stretto i denti in Champions e contro l’Atalanta: non era mai stato completato il suo recupero, per questo oggi deve nuovamente fermarsi.

L’OBIETTIVO DI BONUCCI – Leo potrebbe rientrare per il Villarreal, o magari per la Salernitana (20 marzo), dunque poco prima degli impegni della Nazionale: prima la Macedonia, poi una tra Turchia e Portogallo. Insomma: giornate calde, caldissime, che Bonucci vuole assolutamente vivere in azzurro, provando a non ripetere il dispiacere per un’Italia ancora una volta senza Mondiale.

LA STAGIONE DI BONUCCI – E’ il quarto infortunio patito da Bonucci quest’anno, il secondo di fila al polpaccio. Il primo stop per Bonucci è arrivato solo a gennaio, con l’intero mese saltato fino al recupero a inizio febbraio. Poi ancora problemi a metà mese, il recupero veloce il rischio mal calcolato: non si poteva fare altrimenti, ma ora si dovrà fare a meno di Bonucci in giornate caldissime.

bonucci-auto-mascherina

fonte: ilbianconero.com