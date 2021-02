Boom di plusvalenze per la Juve – Come si legge dal ilbianconero.com la Juventus è stata sempre maestra nell’arte del player trading, ovvero le cessioni di giovani giocatori, che magari non hanno mai debuttato in prima squadra, attraverso le quali il bilancio potesse risentirne in positivo, grazie alle plusvalenze. La dirigenza bianconera ha operato in questa direzione anche nella finestra di mercato appena conclusa, con l’operazione Rovella che fa da manifesto.

Boom di plusvalenze per la Juve

PLUSVALENZE 2020/21 – Come riporta Calcio e Finanza, considerando i soli affari già conclusi, la Juve ha fatto registrare plusvalenze per 27,8 milioni di euro. Una cifra ben lontana dai 166,5 milioni che il club ha iscritto nel bilancio 2019/20, dove pesavano cessioni illustri come quelle di Pjanic, Cancelo, Kean e Emre Can. Nonostante un mercato economicamente povero, dove la Juventus ha preferito rinunciare alla quarta punta e puntare su Kulusevski in quel ruolo, i bianconeri hanno condotto operazioni “minori” che hanno avuto un impatto positivo in termini di bilancio.