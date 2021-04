Bruno torna a parlare a Tiki Taka. Pasquale Bruno va giù duro sulla Juve e Ronaldo:

“Ronaldo non sopporta più i suoi compagni di squadra. Quando Chiesa e Morata sbagliano lui è sempre con le braccia larghe – ha detto a Tiki Taka – C’è stata una scena emblematica: Chiellini sbaglia l’appoggio per il portoghese, lui si lamenta e Giorgio gli mette una mano sulla spalla come per scusarsi”.

Bruno su Ronaldo e la Juve

“Ma io dico: lui che come Bonucci e Buffon ha fatto la storia della Juve, ma la dignità dove ce l’hanno?! Fosse successa una cosa così a me, nel mio Torino, gliel’avrei fatta pagare durante la partitella in allenamento”.

fonte: ilbianconero.com