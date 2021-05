Bruno contro Cuadrado – Continua la coda lunga di polemiche dopo Udinese-Juve. Al centro della bufera, l’arbitraggio di Chiffi, che ha scatenato moltissime critiche da parte dei dirigenti della squadra friulana.

Bruno contro Cuadrado, le parole a Tiki Taka

Dagli studi di Tiki Taka, anche Pasquale Bruno ha commentato alcuni episodi della partita con toni a dir poco accesi. “Io a Cuadrado neanche spezzato gli do una punizione – le sue parole – Ha rotto i co****ni, è sempre per terra. Ma che difendete, difendete Cuadrado anche”.

L’ex difensore non ci è andato leggero con il colombiano, scatenando le proteste dei tifosi della Juve sul web. “Ma dai Ciccio – ha aggiunto Bruno, parlando con Graziani – Ma le vedi le partite? Questi stanno sempre per terra, a prendere per il c**o milioni di telespettatori. Io pago per vedere questo sempre per terra? Ma scherzate?”.

pasquale-bruno-ronaldo

fonte: tuttosport.com