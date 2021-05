Buffon intervista – Gigi Buffon, durante la trentesima edizione della Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca, parla del suo futuro: “Dida non è in forma? Forse sta meglio di me, potrebbe giocare per altri due anni”.

Buffon intervista, le parole dell’ex Juve

“Cosa farò? Non ne ho idea, devo pensarci bene per i prossimi 15 giorni. Se decido di scegliere una strada devo avere motivazioni ed entusiasmo, non ho fretta. Sono una persona serena.”

L’ex numero 1 bianconero poi prosegue: “Ci sono certi momenti in cui bisogna fare un passo indietro, è stata la cosa più giusta. C’è stato un finale degno ed era l’unica cosa che mi interessava. Alla Juve da ragazzo sono diventato uomo”.

fonte: tuttosport.com