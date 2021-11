Buffon intervista: “Juve a fine ciclo. Giusto lo stop per l’Italia”

Buffon intervista – È un Gigi Buffon a tutto tondo quello che ha parlato dopo il pari del Parma contro il Como. Il Numero uno è partito subito sottolineando quanto possa essere importante il sostegno dei club per la nazionale italiana in vista di Qatar 2022:

“È impensabile che l’Italia possa saltare un Mondiale per dodici anni, quindi bisogna unire le forze e trovare la soluzione migliore per mettere il Ct e i ragazzi in condizione di poter superare il turno e qualificarsi”, ha detto ai microfoni di Sky Calcio Club.

Buffon intervista a Sky, le parole su Juve e Italia

A proposito del Mondiale, Buffon non si nasconde: “Ho sempre accettato tutte le scelte con serenità e ho lavorato per il gruppo pur sapendo quanto valgo. Su questo non ho mai avuto dubbi, se c’è qualcuno che li ha se li tenga”. Non può mancare il riferimento alla “sua” Juventus: “Che ci fosse qualche problema è evidente, ma l’arrivo di Allegri lasciava pensare che potesse trovare la quadra giusta per formare la squadra come ha fatto negli ultimi anni. I calciatori della Juventus individualmente non li vedo inferiori a quelli di Milan, Inter e Napoli. C’è da capire se insieme riescono a essere gruppo e a fare squadra, che è una cosa diversa”.

In casa bianconera le cose non stanno andando come ci si aspettava, ma il portiere del Parma non fa drammi: “Persone come Bonucci, Chiellini e Barzagli andrebbero clonati, ho incontrato pochi calciatori come loro. Nel mio ciclo c’era gente come Khedira, Mandzukic e Tevez che quando serviva cantavano e portavano la croce. Come è giusto che sia i cicli finiscono e per far ripartire un percorso vincente ci vuole tempo. In questi anni la Juve ha fatto cose impensabili ed è giusto darle del tempo per ricostruire”.

