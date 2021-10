Cairo Torino Juve: “Abbiamo dominato, gli infortuni hanno inciso!”

Cairo Torino Juve – Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il derby perso 0-1 contro la Juventus, queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

“Sono naturalmente dispiaciuto per questo risultato che non meritavamo affatto, ma sono anche soddisfatto dei progressi del Toro, di come abbiamo giocato e di come stiamo crescendo”.

Cairo Torino Juve, le parole dopo la sconfitta

“Complessivamente anche stavolta abbiamo giocato molto bene, con addirittura un nostro primo tempo che è stato eccellente. Nei primi 45 minuti abbiamo davvero dominato!”

AMAREZZA – “Davvero un peccato, certamente meritavamo molto di più. Alla lunga la differenza l’hanno fatta gli infortuni e, di conseguenza, i cambi che non abbiamo potuto fare. Comunque la crescita del Torino e il bilancio del periodo sono sicuramente buoni, adesso dobbiamo continuare a lavorare”.

